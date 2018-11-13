الأمن العام يضبط 14 هاربا من أحكام أبرزهم مقاول هارب من 130 حكم حبس

كتب إبراهيم أحمد

وجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن المختلفة، وذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والمحكوم عليهم الهاربين فى أحكام الجنايات.

تمكنت الحملات الأمنية من ضبط كل من المحكوم عليه "فريد.ع.ر" 50 سنة، "مقاول"، والمطلوب ضبطه فى 102 حكم حبس جزئى، بلغت سنوات الحبس عليه 17 سنة، والكفالات 3 ملايين و 650 ألف جنيه، وضبط المحكوم عليه "أحمد.ق.ح" 37 سنة، "موظف"، والمطلوب ضبطه فى 39 حكم حبس، شملوا 32 جزئى، 7 مستأنف، فى تهم "شيكات، تبديد، محاجر" بلغت سنوات الحبس عليه 33 سنة، والكفالات 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه "فتحى.س. إ" 39 سنة، "مزارع"، والصادر ضده 25 حكم حبس (23 جزئى، 2 مسأنف) فى قضية (تبديد) بلغت سنوات الحبس عليه 16 سنة، والكفالات 15 ألف جنيه، وضبط المحكوم عليه "محمد.م.ج" 50 سنة، "عامل"، والصادر ضده 17 حكم حبس (12 جزئى، 5 مسأنف) فى قضية "تبديد"، وبلغت سنوات الحبس عليه 25 سنة، والكفالات 32 ألف جنيه.

ونجحت القوات من ضبط المحكوم عليها "أمال.م.ع" 46 سنة، ربة منزل، والمطلوب التنفيذ عليها فى 15 حكم حبس، شملوا 14 جزئى، 1 مستأنف، فى قضية "تبديد" بلغت سنوات الحبس عليها 15 سنة، والكفالات 13 ألف جنية، وضبط المحكوم عليه "عبد الفتاح.س.ن" 38 سنة، مقاول، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 130 حكم حبس، شملوا 127 جزئى، 3 مستأنف، فى قضايا "سرقة تيار، تبديد" بلغت سنوات الحبس عليه 75 سنة، والكفالات 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه "حميدو.إ.أ" 41 سنة، عامل، والهارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية "شروع فى قتل"، وضبط المحكوم عليه "صلاح.ع.ع" 32 سنة، عاطل، والهارب من حكم غيابى بالسجن 15 سنة فى قضية "سرقة"، وضبط المحكوم عليه "محمد.ف.ط" 24 سنة، عامل، والهارب من حكم غيابى بالسجن 3 سنوات فى قضية "مخدرات"، وضبط المحكوم عليه "هانى.ن.ح" 32 سنة، مزارع، الهارب من حكم غيابى بالسجن (15) سنة فى قضية " سرقة بالإكراه".

وتمكنت الحملات من ضبط المحكوم عليه "حسنى.م.ح" 40 سنة، مزارع، الهارب من حكم غيابى بالسجن 15 سنة فى قضية "سرقة بالإكراه"، وضبط المحكوم عليه "عبد الفتاح.ك.أ" 41 سنة، مزارع، الهارب من حكم غيابى بالسجن 7 سنوات فى قضية "سلاح"، وضبط المحكوم عليه "عبده.ح.ع" 35 سنة، عامل، الهارب من حكم غيابى بالسجن 3 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه"، وضبط المحكوم عليه "محمد.ر.إ" 38 سنة، "سائق"، الهارب من حكم غيابى بالسجن 3 سنوات فى قضية "مخدرات".