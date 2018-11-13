الأزهر يعلن عن منحة المشيخة والمملكة المتحدة لعام 2019.. تعرف على التفاصيل

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطانى فتح باب التقدم لمنحة الأزهر-المملكة المتحدة لعام 2019، حيث تهدف المنحة الدراسية التى يدعمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتربرى إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين وغير المسلمين، وسوف تُمَوِل المنحة خريجى الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه فى الجامعات البريطانية المعروفة عالميًا فى (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة.

المنحة:

سوف يواصل المتقدمون الذين تم قبول طلباتهم دراسات الماجستير ويليها برنامج الدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة، و يجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في مجالات: أصول الدين ومقارنة الأديان وفلسفة الأديا نوتاريخ الأديان والدراسات الأنتروبولوجية فى الثقافات المختلفة.

كما يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة. ستغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير و3 سنوات للدكتوراه، إضافةً إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة، ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

وسيتم منح هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة فى نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي ""IELTS وقبولهم فى إحدى جامعات المملكة المتحدة.

المعايير: المعايير الأساسية: يُشترط فى المتقدم الذى يُقبَل طلب تقدمه للمنحة: أن يكون موظفاً فى الأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد فى إحدى الكليات التالية (أصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية والدعوة واللغة العربية). إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار IELTS إظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة. العودة إلى مصر في نهاية فترة الدراسة ومواصلة العمل في جامعة الأزهر. إظهار إمكانية الترقي إلى مناصب قيادية ومواقع التأثير.

المعايير الاختيارية (المستحسنة): • الحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير، بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح. كيفية التقديم: ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه ويرغبون في بدء دراستهم في أواخر عام 2019 تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى: scholarships@britishcouncil.org.eg بحلول الساعة 16:00 يوم 7 يناير 2019. سيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير -أواخر فبراير2019 (سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوين لإجراء مقابلة).