استجابة لشكوى طالبات.. نائب رئيس جامعة أسيوط فى زيارة مفاجئة لمبنى "ل"

أسيوط - محمود عجمى

فى استجابة سريعة لشكوى أحدى الطالبات قام الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجولة مفاجئة لمبنى "ل" للطلبات لتفقد أحوالهن المعيشية والتعرف على أسباب تعطيل سخانات المياه بالمبنى.

وقال الدكتور شحاتة غريب، إن سبب العطل يرجع إلى كسر فى ماسورة المياه العمومية، مما أثر قوة منسوب المياه وعدم عمل السخانات بالكفاءة المطلوبة وهو ما سوف يتم إصلاحه خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد شملت زيارته أيضاً تفقد للمبنى وما تم به من أعمال طلاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بإعادة طلاء مباني المدينة الجامعية مع بداية العام الدراسي الجديد.