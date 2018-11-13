اختيار سحر نصر سفيرا لبرنامج من أجل المرأة فى العالم

كتب أحمد أبو حجر

قال بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر، أنه سيتم اختيار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سفيرا لبرنامج لوريال - يونيسكو من أجل المرأة فى العلم مصر 2018.

وقال بنوا فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل ختام زمالة برنامج رويال يونيسكو من أجل المرأة فى العلم مصر أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين بزمالة البرنامج فى نسخته الأولى، لافتا الى ان البرنامج يدعم السيدات اللاتى يساهمن فى تقدم العلم.

وتابع مدير عام لوريال مصر أن البرنامج يتضمن دعم الباحثات الناجحات على مستوى العالم لتشجيع المزيد من الشابات للانضمام لهذه المجال ومساعدتهم فور البدء فى مسارهم المهنى.

وأوضح مدير عام لوريال مصر أنه من هذا المنطلق أطلقت لوريال عام 2018 النسخة الأولى للبرنامج بمصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى لدعم الباحثات الشابات المصريات ومساعدتهن فى الاستفادة من الاعتراف المتزايد بأهمية دورهن فى المجتمع العلمى.

وقال بنوا جوليا أنه يتم اختيار الفائزات من خلال لجنة متخصصة ويتم منح حاملة الدكتوراة منحة تصل قيمتها لـ10 الآلاف يورو، فيما يتم منح حاملى الماجيستير 6 آلاف يورو.

وقال بنوا جوليا أنه منذ إطلاق البرنامج من 20 عاما وصل عدد إجمالى الباحثات الحائزات على التقدير فى 117 دولة إلى نحو 3122 باحثة، فيما وصل عدد الباحثات ذوى اكتشافات استثنائية مكرمات لتميزهم فى العلوم الى نحو 102 باحثة، بما فيهن 3 باحثات حازت على حوائز نوبل. ووصل عدد الباحثات المميزات حصلن على الزمالات لمتابعة بحوثهم العلمية على المستوى الاقليمى والمحلى الى نحو 3020 باحثة.