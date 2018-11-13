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إصابة 3 موظفين بالنيابة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:54 ص
إصابة 3 موظفين بالنيابة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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أصيب 3 موظفين بالنيابة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووجود مصابين بطريق كفر محفوظ الفيوم، أمام قرية الصوامع بدائرة المركز وبالإنتقال الفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة رقم 2589 ف ن د ملاكى قياة "نبيل ف ع" 42 سنة سكرتير نيابة طامية، ومقيم بمدينة الفيوم "مصاب" كما أصيب فى الحادث كلا من روبى "شحاتة عبد الحميد" 42 سنة سكرتير نيابة طامية، وعبد التواب محمد عبد المقصود 52 سنة سكرتير نيابة طامية، وذلك بسبب إختلال عجلة القياة بيد قائد السيارة، مما أدى لإنقلابها وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة رقم 22065 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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