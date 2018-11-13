إحالة شاب للمحاكمة هدد حبيبته بنشر صورها الخاصة على "الفيس" لخطبتها من آخر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بإحالة طالب للمحاكمة لاتهامه بابتزاز فتاة بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج أمر بضبط وإحضار المتهم بعد تحرير المجنى عليها محضر بقسم شرطة المرج، تتهمه فيه بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الخاصة، بعد أن كانت مرتبطة به وعلمه بخطبته من آخر وقررت إحالته للمحاكمة.

البداية ترجع لتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من "م.ع" 22 سنة، تتهم فيه المتهم " أ.م" كانت على علاقة به، بابتزازها بالحصول على 5 آلاف جنيه، بعد علمه بخطبتها من شاب آخر، وتهديها بنشر صورها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".