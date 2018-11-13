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إجراء عمليات تبريد لمصنع للموبليا فى السلام بعد السيطرة على النيران

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:59 م
إجراء عمليات تبريد لمصنع للموبليا فى السلام بعد السيطرة على النيران حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أفادت مصادر بأنه جارى عملية التبريد بمصنع موبليا بعد اندلاع النيران به، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل مصنع موبليا على مساحة 2000 متر فى السلام وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع فى السلام، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


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