أمن الأقصر يضبط 6 براميل بلاستيك بداخلها دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت الخدمات الأمنية بكمين الوادي بدائرة مركز أرمنت غربي الأقصر، من ضبط السيارة رقم 51176 نقل قنا محملة بـ6 براميل بلاستيكية بداخلها دواجن تفوح منها رائحة كريهة، يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها "م.ص.م" 26 سنة سائق، وبرفقته "م.ع.ن" 22 سنة طالب، ومقيمان بدائرة مركز دشنا.

وبسؤال المتهمان أقرا بتحميل تلك الدواجن لصالح أحد الأشخاص من محافظة قنا لتوصيلهما لمحافظة أسوان، وعدم حمل ما يثبت صلاحية تلك الدواجن للاستهلاك الآدمي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.