أسهم أوروبا تنتعش وسط آمال بشأن التجارة

(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط آمال بخفض التصعيد فى حرب الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، مما نحى جانبا مخاوف الجلسة السابقة من تراجع محتمل لأسهم التكنولوجيا بعد خفض موردين لأبل توقعاتهم.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8% رغم تكبد مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خسائر ثقيلة أمس الاثنين.

كانت الأسواق الآسيوية عوضت بعض الخسائر الليلة الماضية بعد تقرير بأن كبير مفاوضي التجارة الصيني يستعد لزيارة الولايات المتحدة قبيل اجتماع بين قادة أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2%بعد أن تراجع 3.7% خلال الجلسة السابقة عندما فقد المؤشر ناسداك في نيويورك أكثر من اثنين بالمئة.

وكان قطاع الاتصالات أكبر رابح فى أوروبا اليوم وسجل مؤشره أعلى مستوياته منذ 24 أغسطس آب بصعوده 1.8% مدعوما بتعهد فودافون بخفض تكاليف التشغيل.

وحقق سهم بي.تي.جي للأجهزة الطبية وخدمات الرعاية الصحية أفضل أداء حيث قفز 13.6% بعدما أعلنت الشركة عن إيرادات أفضل من المتوقع ونظرة مستقبلية إيجابية.