أسعار الذهب تتراجع 2.5 جنيه.. وعيار 21 يسجل 604 جنيهات للجرام

كتب ــ إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 2018 ـ 11 ـ 13 بقيمة جنيهين ونصف فى ظل انخفاض ملحوظ للسعر العالمى لأوقية الذهب لتسجل 1199 دولارا للأوقية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر حوالى 604 جنيهات للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 517 جنيها

عيار 21: 604 جنيهات

عيار 24: 690 جنيها

الجنيه الذهب: 4832 جنيها

الأوقية: 1199 دولارا

وقال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الذهب، إن انخفاض الأسعار سيؤدى إلى حدوث رواج محدود فى حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة الذهب لأقل مستوى له فى شهر ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد الى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى أخر وهو ما يشكل تفاوت في سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.