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أجندات وأقلام صديقة للبيئة ولافتات من إعادة التدوير بمؤتمر التنوع البيولوجى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:27 م
أجندات وأقلام صديقة للبيئة ولافتات من إعادة التدوير بمؤتمر التنوع البيولوجى قلم صديق للبيئة
كتبت آية دعبس
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فى إشارة من وزارة البيئة، لأهمية استخدام المواد صديقة البيئة، وضرورة التوجه إلى سياسة إعادة التدوير، والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية، استقبلت الوزارة المشاركين بفعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، بتوزيع أجندات وأقلام مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وقش الأرز، بالإضافة إلى إعادة تدوير اللافتات الخاصة بمؤتمر شباب العالم، لإعادة استخدامها كلافتات لمؤتمر التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى الاعتماد على استخدام الأكواب المصنوعة من الورق المقوى، وزجاجات مصنوعة من "الاستانلس".

يذكر أن مؤتمر التنوع البيولوجى، تستضيفه مصر، بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي 14-15 نوفمبر لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.

ويعد المؤتمر أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب).

 

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مؤتمر التنوع البيولوجى

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