90 جائزة تم الإعلان عنها فى ختام معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار 2018

محمد محسوب

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أسماء الفائزين بالجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة المصرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجماعة تحفيز العلوم اليابانية وذلك فى حفل ختام معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018.

وقالت الاكاديمية في بيان لها انه تم تقديم 90 جائزة وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من مليون ونصف المليون جنيه وشملت جوائز تقديرية في صورة 60 ميدالية منهم 22 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و18 برونزية وجوائز نقدية تشجعيه للأطفال وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والأفراد وبلغت حوالى 65 ألف جنيه وهى مقدمة من بنك المعرفة المصرى وجماعة تحفيز العلوم اليابانية و4 جوائز احتضان قيمة الجائزة 200 ألف جنيه وفازت بها مشروع القارب الشمسي وهو مركب صيد صغير أو تاكسى نهرى يعمل بالطاقة الشمسية وهى فكرة مبتكرة من طلاب المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان وجهاز لصعق الحشرات الزراعية في الحقول من ابتكار طلاب جامعة النيل ومكمل غذائي (سليمارين) لحماية الكبد من نبات شوك الجمل من المركز القومى للبحوث وطريقة تصنيع الصبغات المستخدمة في صناعة النسيج من مواد طبيعية من حاضنة النسيج التابعة لأكاديمية البحث العلمى بطنطا.

وأضاف صقر أن أكاديمية البحث العلمي ستقدم 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار ومنتدى العلوم الآسيوي منها 3 منح حصلت عليها مشروعات التخرج من كلية الهندسة بالمطرية، وكلية العلوم بجامعة الأزهر، والجامعة المصرية الروسية، وحصلت علي الـ 3 منح الأخرى الشركات التكنولوجية الناشئة وأضاف أن المنح تشمل تذاكر السفر ورسوم الاشتراك ومصروفات الجيب للإفراد السته الفائزين وتبلغ القيم المالية للمنح حوالى 250 ألف جنيه.

وقد فاز 10 أطفال بجائزة الطفل المبتكر بجوائز نقدية (2000 جنيه لكل طفل) وحصلوا علي المراكز الثلاثة الأولى عن ابتكار عصا ذكية للمكفوفين، والسجادة الإلكترونية، ونظام ذكى للرى

والفائزين بجائزة مسابقة التصوير فيديو الابتكارات المجتمعية حصلوا علي جوائز نقدية بقيمة 9000 جنيه عن ابتكار تشغيل ماكينة الري باستخدام أنبوبة البوتاجاز، وونش يدوى بسيط لتحريك ونقل المريض من الترولى إلى السرير وبالعكس، ورحلة فكرة.

كما قدمت الأكاديمية ميداليات للدول المشاركة حيث حصلت علي الميدالية الذهبية دولة جنوب إفريقيا والتي كانت ضيف شرف المعرض هذا العام، وحصلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمغرب علي الميدالية الفضية، والميدالية البرونزية كانت من نصيب دولة عمان.

وتم تقديم جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للجهات الداعمة للابتكار وحصلت عليها مركز الأجهزة العلمية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (أكاديمية البحث العلمى)، ووزارة التخطيط ( مبادرة رواد 2030).

وحصلت التحالفات التكنولوجية في مجال النسيج وتعميق التصنيع المحلي وصناعة الإلكترونيات علي ثلاث ميداليات، وأيضا حصلت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا علي 3 ثلاث ميداليات الأولي ذهبية بالمناصفة بين مكتب تايكو جامعة الأزهر ومكتب تايكو الكلية الفنية العسكرية، والثانية فضية بالمناصفة أيضا بين مكتب تايكو الجامعة البريطانية ومعهد بحوث البترول، أما الميدالية الثالثة البرونزية حصل عليها مكتب تايكو جنوب الوادي ومكتب تايكو طنطا، وتم منح ميداليات للمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية فقد جاء في المركز الأول المركز الإقليمي بسوهاج، ثم جنوب الوادي، وطنطا.

وفي جوائز الابتكار المجتمعي للأفراد فازا بالميدالية الذهبية ومبلغ مالي ومبلغ مالي من الأكاديمية طالب من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وحصلا علي الميدالية الفضية ومبلغ مالي طالب من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وشركة نيرو المعمارية، وحصلت شركة السكر- مصانع سكر أرمنت علي الميدالية البرونزية، ليبلغ بذلك القيمة الإجمالية المقدمة للابتكار المجتمعي للأفراد 25 ألف جنيه.

وكان المركز الأول في جناح العلم والمجتمع من نصيب مسلسل الأزهر وتسلمها الدكتور بركات حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر حيث تسلم ميدالية ذهبية كما حصل المسلسل علي جائزة مالية ايضاً، وحصل علي الميدالية الفضية والمركز الثاني بالمناصفة ابتكار التصوير ثلاثي الأبعاد علي الزجاج والأرض الطيبة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للفيلم القصير محكمة إدريس.

وقدم رئيس الأكاديمية في نهاية حفل الختام ميداليات مابين ذهبية وفضية وبرونزية للجنة التحكيم الرئيسية بالأكاديمية عن تحكيم ابتكارات رالي السيارات الكهربائية التي تصدرت مدخل المعرض، وتحكيم جناح الثقافة العلمية، والمجالس النوعية، كما حصلا علي ميدالية الأكاديمية المركز القومي للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية، قدمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية درع المنظمة للدكتور عمرو عبد الواحد، الأستاذ بجامعة الأزهر عن ابتكار رؤية افتراضية للسياحة، وتم تقديم ميدالية المنظمة لبنك التنمية الإفريقي كأفضل جهة داعمة للابتكار.