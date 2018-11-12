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8 كليات بجامعة بنها تنتظر قرار التعيين لاتحادات الطلاب غدا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:19 م
8 كليات بجامعة بنها تنتظر قرار التعيين لاتحادات الطلاب غدا مجلس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، أنه تم غلق باب التصويت بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها بالكليات الـ 9 التى تم تأجيل التصويت بها لليوم، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من فرز الأصوات حقق كلية الطب البشرى فقط من باقى الكليات النصاب القانونى، وإعلان الفائزين بالمقاعد.

 

وأضاف مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن باقى الكليات وهى "الآداب، والفنون التطبيقية، وهندسة شبرا، وهندسة بنها، والعلوم، والتربية النوعية، التجارة، الزراعة"، لم تحقق النصاب القانونى لليوم الثانى على التوالى، ووفقا للجدول سيتم اختيار أعضاء اتحادات الطلاب بالتعيين من قبل رئيس الجامعة الدكتور حسين المغربى غدا الثلاثاء.

 

وأوضح، أن 6 كليات تابعين لجامعة بنها أنهوا الماراثون الانتخابى لاتحادات الطلاب من خلال إعلان الفائزين بالتزكية، وهى كليات "حاسبات ومعلومات، والطب البيطرى، والتربية الرياضية، التربية، والتمريض، والحقوق"، ويتم الفرز حاليا بكلية التمريض تمهيدا لإعلان النتيجة.

 

 وأشار، إلى أن الكليات استعدت لإجراء الانتخابات بحرية تامة بين الطلاب، مشيرا إلى أن 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها.

 

ومن ناحيته قال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون.

 

 وأوضح، أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، مضيفًا أن الانتخابات الطلابية لابد أن تستند إلى قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.

 


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