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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:40 م
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17 % ارتفاعا فى صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال أول 9 أشهر من 2018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:00 م
17 % ارتفاعا فى صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال أول 9 أشهر من 2018 جرانيت
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 17 % لتسجل 154 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقارنة بـ 132 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
 
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تصدرت الصين الشعبية قائمة الدول الأكثر استيرادا للرخام والجرانيت المصرى بقيمة 32.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة انخفاض 4 % عن الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين زادت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 80 % لتسجل 92.2 مليون دولار مقارنة بـ 16.2 مليون دولار.
 
وقال تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات الرخام والجرانيت إلى السعودية سجلت زيادة بنسبة 93 % لتسجل 13 مليون دولار مقارنة بـ 6.7 مليون دولار ، في حين زادت الصادرات إلى لبنان 31 % مسجلة 10.2 مليون دولار مقارنة بـ 7.8 مليون دولار.
 
وكشف التقرير، نمو الصادرات إلى الكويت بنسبة 95 % لتسجل ما قيمته 7.9 مليون دولار، مقارنة بـ 4.1 مليون مليون دولار، وارافعت الصادرات للجزائر بنسبة 30 % مسجلة 4.8 مليون دولار مقارنة بـ 3.7 مليون دولار، وزادت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 169 % لتسجل ما قيمته 3.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.3 مليون دولار.
 
وجاء فى التقرير تراجع نسبة الصادرات إلى بريطانيا وشمال إيرلندا بنسبة 7 % لتسجل 5.6 مليون دولار مقارنة بـ 6.1 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات إلى المغرب بنسبة 9 % لتسجل 4.4 مليون دولار قياسا على 4.8 مليون دولار، وانخفضت إلى الأردن 32 % لتسجل 4.1 مليون دولار قياسا على 6 مليون دولار فى أول 9 أشهر من العام الماضى.
 
 
 
 

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