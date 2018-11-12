ولى عهد أبوظبى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى العلاقات الثنائية

كتب محمد جمال

بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين ،مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين فى مختلف الجوانب وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث بن زايد آل نهيان ، مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية .