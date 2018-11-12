وصول الفوج الثالث من قطار الشباب إلى مدينة أسوان

استقبلت مدينة أسوان، الفوج الثالث من قطار الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 11 إبريل المقبل.

وقال فتحى عبد الحافظ، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إن الفوج الثالث يضم 240 شابا وفتاة من طلاب الجامعات المصرية، والذين وصلوا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة على مدار 3 أيام، يعقبها توجههم إلى الأقصر السياحية والأثرية بأسوان لاستكمال جولتهم السياحية بالتناوب مع المجموعة الثانية التى تتواجد الآن فى الأقصر والتى تضم 250 شابا وفتاة أخريين من المقرر أن يصلوا إلى أسوان يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف مصطفى بسطاوى، مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن برنامج زيارة قطار الشباب لأسوان يشمل زيارة متحف النيل، والحديقة النباتية والسد العالى، ورمز الصداقة المصرى/ الروسى، ومعبد فيلة، إلى جانب جولة حرة بالسوق السياحى لمدينة أسوان

وأشار إلى أن رحلات قطار الشباب هذا العام تضم 24 فوجا، من شباب الجامعات والمصالح الحكومية، وأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وغيرهم.