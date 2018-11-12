وزير قطاع الاعمال: المغرب سبقتنا فى تصنيع السيارات لاستعانتها بشريك دولى

كتب عبد الحليم سالم- منى ضياء

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة السيارات فى مصر كانت عبارة عن تجميع سيارات، وتصنيع بعض الأجزاء وتم تجميع نحو 334 ألف سيارة فى مصر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، أن المغرب التى بدأت بعدنا فى مجال تصنيع السيارات سبقتنا وصنعت نحو مليون سيارة فى 6 سنوات نتيجة شراكتها العالمية فى هذا المجال، وبالتالى يتم تصنيع السيارات فى المغرب ويتم تصديرها للمنطقة، وهو ما نسعى إليه إلى جانب القيمة المضافة الكبيرة.

وأشار توفيق إلى أن قطاع الأعمال العام لا يسعى فقط للتمويل المالى بقدر الاحتياج إلى الدعم الفنى من الشركات العالمية، موضحا أن قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يحتاج إلى خبرات فنية فى الصباغة ولا سيما امتلاكه لخبرات كبيرة فى الغزل والنسيج.