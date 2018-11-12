وزير المالية: حوافز وتيسيرات بمشروع قانون المشروعات الصغيرة لدعم الشباب

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق أهدافهم ونجاحهم، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب إلى قصص نجاح وأن تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع إلى الأمام ويحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس "الاحد" بمؤتمر توظيف الشباب وتمكين المرأة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية وبحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإسلام خالد الطوخى نائب رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة الدكتور محمد حسن العزازى رئيس الجامعة والدكتورة زينب الجوادى مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا.

واستعرض معيط قصص نجاح عدد من الشباب الذى استطاع الخروج عن النمطية وابتكار اساليب جديدة لتحقيق نجاحات متعددة داخل الوطن وخارجه ومن ضمن قصص النجاح قصة شاب نجح فى تصميم المواقع الالكترونية بعد التدريب والعمل الجاد لعدة اشهر واستطاع جذب المعلنين مما اكسبه المزيد من المهنية والبراعة فى هذا المجال.

واستطرد وزير المالية: "لدينا قناعة تامة بالاجتهاد والمثابرة والسعى والإخلاص فى أى وظيفة قد يلتحق بها الشباب وأن تلك العوامل تمكنهم من إثبات نجاحهم فى أى مجال ولذلك يجب استغلال ما تتمتع به مصر من ارتفاع نسبة الشباب بها وهو ما تقوم به القيادة السياسية حاليا فى عقد لقاءات دورية مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب للتحاور معهم بهدف تمكينهم وتبادل الآراء والأفكار والثقافات بين الشباب والمسئولين وخير دليل على هذا هو الخروج فى نهاية كل مؤتمر للشباب بتوصيات من القيادة السياسية وتتضمن هذه التوصيات الأفكار المطروحة والرؤى وحلول المشكلات التى تواجههم لتنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات كما حدث مؤخرًا فى منتدى شباب العالم الذى عقد بشرم الشيخ".

وحول تمكين المرأة أشار الوزير محمد معيط، إلى ارتفاع نصيب مشاركتها فى الحقائب الوزارية إلى 8 وزيرات وأن هذه الفترة شهدت دعم للمرأة المصرية بشكل حقيقى وواقعى وليست شعارات، وهو ما يعطى انطباع قوى للعالم الخارجى بأن الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة داخل وخارج مصر لأن تمكين المرأة فى المجتمع وريادة الأعمال حق أصيل لها وليس مكتسبا وهى جديرة به.

وأشار وزير المالية، إلى الدور الفعال الذى تلعبه المرأة داخل وزارة المالية حيث تم اختيار اثنين من السيدات الشابات مؤخرا ليشغلوا منصب معاون لوزير المالية، هذا إلى جانب وجود عدد من الوحدات الهامة داخل الوزارة برئاسة سيدات مثل وحدة الاستثمار والتى تقوم بدعم المستثمرين وحل مشاكلهم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووحدة تكافؤ الفرص والتى تقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية لتمكين المرأة وتوعيتها، وغيرها من الوحدات الأخرى.

وقال معيط، إن الدولة تمد يد العون إلى الشباب من خلال إصدار تشريعات وقوانين للتيسير على صغار رجال الأعمال من الشباب مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتيح آليات تمكنهم من نجاح مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم لتفادى الفجوة التى تعرضت لها مصر فى تمكين الشباب خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى ضرورة زرع الأمل فى قلوب الشباب خاصة أن هناك عدد من الصعوبات التى قد تواجههم وتفقدهم الأمل والحماس.

وأشار وزير المالية، إلى أن ارتفاع اعداد الشباب وفقا للكثافة السكانية يتطلب التعامل معه لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن التجارب العالمية أثبتت وجود خبرات شبابية ذات كفاءة عالية يتولون مناصب هامة بالدول ونجحوا بالابتكار والاجتهاد.

ووجه الوزير محمد معيط، رسالة إلى الشباب المتواجد بالمؤتمر قائلا: "لدى قناعة بضرورة الاجتهاد والإخلاص فى أى وظيفة"، مؤكدًا على أن الإخلاص والمثابرة والاجتهاد هم الطريق الحقيقى للحصول على فرص كبيرة للنجاح والتفوق.

من جانبه قال الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرؤية الليبرالية المدنية للدولة المصرية حاليا والتى تؤمن بالتنوع والديمقراطية والمشاركة الحقيقية لكل فرد فى المجتمع تركز على تمكين الشباب من المبدعين والمبتكرين فى مختلف مجالات الأعمال لتحقيق اهدافهم ومشروعاتهم التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحاور البناء مع الشباب فى سماع آرائهم ومشكلاتهم لتيسير العقبات التى قد تواجههم وهو ما تتبناه الدولة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الشبابية التى تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور العزازى بالدور البارز الذى يقوم به وزير المالية فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من منظور الدولة الجديد القائم على مشاركة كل من المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى بناء الدولة المصرية إلى جانب ما تحرص عليه الدولة حاليا من اعادة هيكلة النظام الإدارى للدولة لتمكين المبتكرين والمبدعين من الشباب من المضى قدما نحو اهدافهم وطموحاتهم.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة زينب محمد الجوادى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ الأضلاع الثلاثة للمثلث الذهبى إلا وهى ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة باعتبارها العوامل السحرية لتحقيق التنمية المستدامة وأن حسن إدارة عوائد هذه التنمية من شأنه أن يرفع من المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية.















