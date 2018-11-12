كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن رفض صناع الجلود الانتقال إلى منطقة الروبيكى، لافتا إلى أنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب أكبر بغض النظر عن توافر الإمكانيات .

ومن ناحيته طالب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وزير التجارة والصناعة بإجبار مصنعى الجلود على الانتقال إلى منطقة الروبيكى، خاصة أن الدولة أنفقت أموالا طائلة على تلك المنطقة لتكون مناسبة لهم.

فيما أكد المهندس عمرو نصار صعوبة إجبار المصنعين على الانتقال لمنطقة الروبيكى، لافتا إلى أن 90% من مصنعى الجلود ومصدريها للخارج يعملون بعيدا عن منطقة الروبيكى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، للاستماع إلى خطة وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.