كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن رفض صناع الجلود الانتقال إلى منطقة الروبيكى، لافتا إلى أنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب أكبر بغض النظر عن توافر الإمكانيات .