وزير الرى يدعو طلاب رحلة مدرسية بالسد العالى لترشيد استهلاك المياه

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بإحدى الرحلات المدرسية والتى تضم مجموعات من الطالبات بمدرسة أسنا الإعدادية بنات خلال جولته بالسد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية، وأدار وزير الرى حوار معهم حول التوعية بترشيد إستهلاك المياه ومدى أهميتها فى الحياة اليومية.

واستمع وزير الرى لعرض مسئولى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان حول أعمال التطوير الجارية والتى ستستكمل بإطلاق عروض للصوت والضوء عن السد العالى بعدة لغات.

ثم تفقد الدكتور محمد عبد العاطى يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، زيارة مركز الزلازل الإقليمى لتفقد الدورات التدريبية الجارية بقاعات المركز للعاملين فى قطاع الرى ومدى الإستفادة من هذه الدورات.