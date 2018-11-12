وزير الرى يتفقد السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية.. صور

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية، بمدينة أسوان، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وزير الرى يشهد ورشة عمل عن المياه والطاقة والغذاء بأسوان



وشارك عبد العاطى اليوم فى ورشة العمل التى نظمتها جامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة الدولية للمياه exceed وهيئة التبادل والتعاون العلمى الالمانى بمدينة أسوان عن المياه والطاقة والغذاء فى دول حوض البحر المتوسط وذلك بمشاركة 40 خبيرا دوليا ينتمون الى 8 دول مختلفة خلال الفترة من 11 الى 17 نوفمبر

قال الدكتور محمد هاشم منسق الورشة أن الخبراء المشاركين فى ورشة العمل يناقشون عدد من المحاور المختلفة وهى العلاقة من المنظور المائى المتعلق بالطاقة والغذاء وتحديات الحوكمة فى العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، والتكنولوجيات الملائمة للمياه والصرف الصحى فى البلدان النامية، والتكنولوجيا المتقدمة والحلول القائمة على الطبيعة من أجل ندرة المياه وإدارة الجفاف.

وأضاف أن محاور الورشة تتناول أيضا مياه الصرف الصحى وكيفية إداراتها، واحتياجات الطاقة لإمدادات المياه والزراعة واستخراج ونقل والتخلص من المياه وإنتاج الأسمدة والرى، وأيضا تأثير الزراعة وتأثيرات استخدام الأراضى على نظم الطاقة المستقبلية، ونظم الطاقة الحضرية المستقبلية مع اعتبارات المياه والأمن الغذائى، والموارد المائية غير التقليدية فى منطقة الشرق الأوسط

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة أسوان تشارك فى هذه الورشة الدولية التى تناقش موضوعا هاما وهو علاقة المياه والطاقة والغذاء والتى تعتبر مثلث الحياة، ولدينا عدد من الابحاث العلمية التى سوف نناقشها فى ورشة العمل.

كما أشار إلى أننا نتطلع إلى الوصول الى توصيات هامة من هؤلاء الخبراء الدوليين المشاركين فى هذه الورشة من اجل وضعها ضمن الخطة البحثية لجامعة أسوان بهدف خدمة المجتمع.