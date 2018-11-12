وزير الداخلية الاسترالى: يصعب منع "الهجمات الفردية" فى المستقبل

رويترز

قال بيتر داتون وزير الداخلية الاسترالى اليوم الاثنين إن من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" فى المستقبل رغم الإجراءات الأمنية المشددة فى أعقاب هجوم وقع فى ملبورن الأسبوع الماضى يستلهم نهج تنظيم داعش الإرهابى.

وكان رجل صومالى المولد أشعل النار فى شاحنة صغيرة محملة باسطوانات غاز فى وسط ثانى أكبر مدن استراليا يوم الجمعة قبل أن يطعن ثلاثة أشخاص مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 74 عاما فى هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابى.

وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى حسن خليف شير على ويبلغ من العمر 30 عاما ومعروف لديها بسبب آرائه المتطرفة ولكن تقييما سابقا أشار إلى أنه لا يمثل أى تهديد للأمن القومى. وقال داتون إن منع حدوث هجمات مشابهة قد يكون صعبا رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "عندما يكون هناك هدف سهل، مكان يتجمع فيه كثيرون مثل مركز تجارى ويكون أسلوب الهجوم بسيطا مثل شخص يستل سكينا أو يحمل زجاجتين من البنزين، يكون من الصعب جدا وقفه إلا إذا توفر دليل مباشر". وتابع أن من بين العراقيل أيضا الاستخدام الموسع لتطبيقات الرسائل المشفرة.

واقترحت استراليا فى وقت سابق من هذا العام قانونا يلزم الشركات مثل فيسبوك وأبل بتوفير إمكانية الاطلاع على البيانات الخاصة المشفرة المرتبطة بما يشتبه أنها أنشطة غير قانونية.