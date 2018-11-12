video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الاسترالى: يصعب منع "الهجمات الفردية" فى المستقبل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:16 ص
وزير الداخلية الاسترالى: يصعب منع "الهجمات الفردية" فى المستقبل وزير الداخلية الاسترالى بيتر داتون
رويترز
إضافة تعليق

قال بيتر داتون وزير الداخلية الاسترالى اليوم الاثنين إن من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" فى المستقبل رغم الإجراءات الأمنية المشددة فى أعقاب هجوم وقع فى ملبورن الأسبوع الماضى يستلهم نهج تنظيم داعش الإرهابى.

وكان رجل صومالى المولد أشعل النار فى شاحنة صغيرة محملة باسطوانات غاز فى وسط ثانى أكبر مدن استراليا يوم الجمعة قبل أن يطعن ثلاثة أشخاص مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 74 عاما فى هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابى.

وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى حسن خليف شير على ويبلغ من العمر 30 عاما ومعروف لديها بسبب آرائه المتطرفة ولكن تقييما سابقا أشار إلى أنه لا يمثل أى تهديد للأمن القومى. وقال داتون إن منع حدوث هجمات مشابهة قد يكون صعبا رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "عندما يكون هناك هدف سهل، مكان يتجمع فيه كثيرون مثل مركز تجارى ويكون أسلوب الهجوم بسيطا مثل شخص يستل سكينا أو يحمل زجاجتين من البنزين، يكون من الصعب جدا وقفه إلا إذا توفر دليل مباشر". وتابع أن من بين العراقيل أيضا الاستخدام الموسع لتطبيقات الرسائل المشفرة.

واقترحت استراليا فى وقت سابق من هذا العام قانونا يلزم الشركات مثل فيسبوك وأبل بتوفير إمكانية الاطلاع على البيانات الخاصة المشفرة المرتبطة بما يشتبه أنها أنشطة غير قانونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة خريجى الأزهر تستنكر العملية الإرهابية فى استراليا والصومال

أستراليا: إلغاء جواز سفر منفذ عملية طعن ملبورن قبل سفره لسوريا فى 2015

الإرهاب يهاجم العالم بعد ساعات من حادث كاليفورنيا.. داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أستراليا.. الشرطة: منفذ الهجوم صومالى قاد سيارة محملة بأسطوانات غاز وطعن مواطنين.. ومسلح يهاجم مركز شرطة أندونيسيا

استراليا

بيتر داتون

داعش

ملبورن

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة