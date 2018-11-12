وزير التنمية المحلية: منظومة القمامة تحتاج 7.7 مليار جنيه لدينا منها 2 مليار

كتبت : نورا فخرى

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة قديمة وليست وليدة اللحظة أو الشهر الماضي، لافتاً إلي أن مصر تنتج نحو نحو 20 مليون طن من القمامة سنويا.

وأضاف شعراوي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بإعداد منظومة متكاملة وليست مؤقتة للقضاء علي إشكالية القمامة، مشيراً إلي أن تفعيل المنظومة الجديدة تحتاج إلي نحو 7.7 مليار جنيه، وليس لدينا منها سوي 2 مليار.

وتابع شعراوى، أنه في ضوء تكليفات الرئيس تم إعادة ترتيب الأوراق وعقدت جلسات في حضور الشركات الأجنبية وبعض أعضاء مجلس النواب ومنهم النائبة شيرين فراج، النائب ياسر الأسيوطي للوصول إلي حل لمقالب القاهرة، بالإضافة إلي تناول العديد من الموضوعات.

وفي سياق متصل، أكد شعراوي أن الحكومة ومجلس النواب يعملون سوياً من أجل خدمة المواطن المصرى، موجهاً الشكر إلي رئيس البرلمان وأعضاء المجلس قائلاً: " دائما أقول إننا والنواب في خدمة الوطن، ما نفعله لخدمة المواطن وليس لمصلحة خاصة.. أشكركم ومهما كان هناك خلاف فإن المصلحة واحدة".