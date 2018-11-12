video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم أمام "النواب": عشرات الآلاف من المعلمين المغتربين يرغبون فى نقلهم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:33 م
وزير التعليم أمام "النواب": عشرات الآلاف من المعلمين المغتربين يرغبون فى نقلهم الدكتور طارق شوقي
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة 75 بمشروع قانون التعليم، والمنظمة لتعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المحددة بالمادة 70 من القانون، وذلك خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

وتجيز المادة، حسبما وافق عليها مجلس النواب، فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

وحسب المادة، يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهما بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

وجاءت الموافقة، بعدما شهدت المادة جدلاً حول إمكانية ربط الإعلان لوظائف التعليم بشكل أساسي بالبعد المكاني للمحافظات حسب حاجة المدارس، لاسيما وأن الانتقال من محافظة إلي أخرى قد يمثل أعباء مالية من جانب، علاوة عن اضطرار بعض المعلمات للانتقال من مكان إلي آخر، حسبما أفادت النائبة سوزي ناشد. 

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المادة في نصها الحالي تتسق مع الدستور، حيث يجب أن يكون الإعلان علي مستوي الجمهورية لمساواه كافة المواطنين في الحقوق وأيضا التعيين، علاوة عن أن المادة راعت البعد المكاني حيث أجازت للحكومة الإعلان في بعض المناطق داخل نطاق المحافظة، مثل أسوان وحلايب وشلاتين وبعض المناطق الحدودية.

ومن جانبه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقدم 600 ألف معلم خلال آخر المسابقات وتم اختيار 30 ألف منهم، وفؤجئنا بطلب العديد منهم فور الحصول علي الوظيفة "النقل"، مشيراً إلي أن قضية اغتراب المعلمين كانت موجودة منذ تولية حقيبة التعليم، حيث إن هناك عشرات الآلاف من المعلمين الذين يطالبون بالنقل.

وقال شوقي، إن الفكرة أن الأصل في الإعلان لشغل الوظيفة أن يكون عاماً، وفي المقابل تم الإجارة بالمادة في حالات الضرورة أن يكون الإعلان داخل نطاق المحافطة مثل شمال سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، وعلق رئيس مجلس النواب "الرقم الذي تحدث عنه الوزير بشأن طالبي الانتقال كبير أوى بالفعل". 

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق على المساوة بين الأخصائيين والمعلمين فى تولى الوظائف القيادية

البرلمان يقر مادة شروط "المعلم المساعد".. وعبد العال: "ياريت نراعى التوطين"

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

التعليم




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة