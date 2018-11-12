وزير الإعلام اليمنى: اكتمال سيطرة الجيش على الحديدة أصبح وشيكا

إيمان حنا

أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى ، أن القوات المشتركة بدعم التحالف العربى الشرعية ، تقترب من استكمال السيطرة على مدينة الحديدة وأصبح الأمر وشيكا، وعرض على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" فيديو يوضح تمركز الوية العمالقة بالقرب مدينة الصالح وعلى مشارف ميناء الحديدة.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر ميدانية يمنية ـ بحسب سكاى نيوز ـ بإحراز الجيش الوطنى تقدما جديدا فى مدينة الحديدة شمال غربى البلاد، حيث اقتحم حى الربصة جنوب غرب الحديدة وسط معارك ضارية يخوضها مع ميليشيات الحوثى ، وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من السيطرة على مدرسة النجاح وعددٍ من المبانى المجاورة لها ، وأن قوات الجيش والمقاومة سيطرا على منزل الرئيس السابق على عبدالله صالح ، بعد مواجهات عنيفة منيت خلالها ميليشيات الحوثى بخسائر كبيرة فى صفوفها.

وأشارت المصادر ، إلى أن القوات المدعومة من التحالف توجهت صوب مستشفى الثورة لاستعادتها ، بينما واصلت ألوية العمالقة ، المتمركزة على مداخل شارع التسعين ، ملاحقة عناصر الميليشيات الحوثية ، موضحة أن الجيش الوطنى وصل إلى شارع صنعاء فى الحديدة، وأحرز تقدما كبيرا فى الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة، وأنه بات على أبواب السيطرة على نقطة الشام الاستراتيجية، لاستكمال حصار الميليشيات بشكل كامل فى طريقه لاستعادة الميناء القريب هناك.