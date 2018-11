وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: لا تستخدموا وسائل التواصل الاجتماعى بصورة سلبية

كتب محمود راغب

أهابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجميع المصريين المقيمين في الخارج عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية، وتوظيفها لما هو أنفع من بناء وتنمية، كما أهابت بكل مواطن مصري أصيل حريص على مصلحة وطنه ونقي العروبة والقومية، أن يتعامل مع هذه المواقع بمنتهى الوعي واليقظة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم فى بيان لها ، إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وتطور التواصل عبر آلياتها والتي قربت المصريين بالخارج من وطنهم، وكذلك إلى خطورة الاستخدام غير الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يجعلها معولًا لهدم الشعوب، وهو ما تم تناوله وإبرازه خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذى عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الكل خاسر حينما نسيء استخدام تكنولوجيا الإعلام ونحولها من نعمة إلى نقمة بدلا من كونها جسورًا للتواصل وتعميق العلاقات بين الشعوب وتصبح معاول هدم، موضحة أنه من حق كل مواطن إذا ما تعرض حادث أن يعرض قضيته دون تجاوز أو شطط في الألفاظ والصور.

وشددت الوزيرة على أن احترام القانون هو الفيصل في كل بلاد العالم، وهو البديل الآمن عن اللجوء إلى المشاحنات والملاسنات عبر منصات التواصل والتي تصل إلى حرب إلكترونية في كثير من المواقف بما يثير المشاعر ويوغر الصدور.

وتشير في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كل القضايا التي تطرح، إلا أن هناك قلة تسيء استخدام هذه الوسائل في وقت يحتاج عالمنا العربي فيه إلى التوحد والتماسك أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مصر تحترم قوانين كافة الدول التي يتواجد بها رعايا مصريين، كما يحترم رعايا أي دولة القانون المصري والعمل بمقتضاه حال وجودهم في مصر.

ودعت وزارة الهجرة أي مصري بالخارج إلى التواصل الفوري مع السفارات والقنصليات المصرية، وكذلك وزارة الهجرة حال حدوث أي مشكلة في أي دولة بالعالم عبر الأرقام المخصصة لذلك والتي سبق وأعلنتها الوزارة على النحو التالي:

- وسائل التواصل مع مكتب شكاوى وزارة الهجرة:

- الخط الساخن: ١٩٧٨٧

- رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧

- البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@mome.gov.eg

- egyptiansabroad@emigration.gov.eg

- Egyptiansabroad.moe@gmail.com

- Facebook official page: Ministry of State for Emigration and Egyptian Expatriates Affairs

- Twitter official account: MOEMIGEGY