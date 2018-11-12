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وزارة الشباب توفر 3 آلاف فرصة عمل بملتقى توظيف دمياط

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:11 م
وزارة الشباب توفر 3 آلاف فرصة عمل بملتقى توظيف دمياط اشرف صبحي
كتب رامي ناجي
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افتتحت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص الذى تنفذه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية المشروعات وتدريب الشباب)، بمشاركة شركات القطاع الخاص بنادى المستقبل، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
بدأ الملتقى فى العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، بمشاركة أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب فى العديد من المجالات، منها "المحاسبة، الهندسة المبيعات، الأمن، صناعة الملابس، الأعمال الإدارية، صناعة الملابس"، وغيرها من التخصصات.
 
من جهته أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتدريب الشباب وتنمية قدراتهم فى مختلف المجالات، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص التى تقدم فرص تدريبية للشباب، يعقبها توفير فرص عمل لهم داخل تلك الشركات.
 
حضر افتتاح الملتقى منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عــلاء جـــاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

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