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وزارة الشباب تنظم دورى ثقافى معلوماتى لطلائع الدقهلية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:55 م
وزارة الشباب تنظم دورى ثقافى معلوماتى لطلائع الدقهلية وزارة الشباب والرياضة
كتب رامى ناجى
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تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة الدورى الثقافى المعلوماتى لطلائع محافظة الدقهلية فى مجالات الشعر والزجل والقصة القصيرة والمعلومات العامة، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى.
 
يقوم بتحكيم الدورى نخبة من أساتذة التربية والتعليم والأزهر المتخصصين في مجالات التسابق، وذلك على ثلاث مراحل تشمل جميع ممثلي الإدارات الفرعية الذين تم تصعيدهم على مستوى الإدارات جميعاً.
 
وتشمل المرحلة الأولى تحكيم إدارات (ميت غمر/ أجا/ السنبلاوين / تمي الأمديد) على أن تُقام التصفيات بمركز شباب مدينة السنبلاوين يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر الجاري، فيما يضم تحكيم المرحلة الثانية إدارات (منية النصر/ دكرنس/ بني عبيد / المنزلة /الجمالية ميت سلسيل / شربين /المطرية) وتقام التصفيات بمركز شباب الدراكسة التابع لإدارة شباب منية النصر وذلك يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري.
 
أما عن الإدارات التي ستحكم في المرحلة الثالثة فهي (المنصورة / طلخا/ حي غرب / حي شرق/ بلقاس /نبروه) وتقام التصفيات بمركز شباب ميت مزاح التابع لإدارة شباب المنصورة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري.
 
جدير بالذكر أن المرحلة النهائية للدوري الثقافي للطلائع سوف تُقام بقاعة التعليم المدني بإستاد المنصورة الرياضي وسوف يتم تحديد موعدها فيما بعد.

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