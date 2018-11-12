هشام طلعت: السوق العقاري منتعش ومتنامٍ

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي العقارية أن الشركات العقارية الكبيرة حققت نتائج قوية جدا في مبيعاتها خلال عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة الاخيرة .

ونفى هشام طلعت خلال مداخلة لبرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب على قناة MBC بشكل قاطع وجود أى تخوفات من السوق، مؤكدا أن السوق العقاري متنامي ويتطور وفي حالة انتعاش وفق البيانات الرسمية للشركات العقارية الكبيرة المسجلة في البورصة.

وأشار هشام طلعت إلى أن الوحدات باهظة الثمن لا تمثل نسبة تذكر في محفظة الشركات العقارية، ولا تعبر مطلقا عن مجموع السوق العقارى الذي يطلب أكثر من نصف مليون وحدة سكنية سنويا.