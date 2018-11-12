هانى شاكر: لقبونى بـ"آية الله" عندما طالبت بالالتزام بالقيم الفنية

كتب أيمن رمضان

قال أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه تعرض لهجوم شديد عندما جاء نقيباً للمهن الموسيقية، وطالب الفنانين بضرورة الالتزام بالزى المناسب مع قيم الفن المصرى العريق، لافتاً إلى أنه لقب بـ"آية الله هانى شاكر"، على غرار ملالى إيران، وتابع: "أول ما مسكت النقابة وطالبت من الزملاء احترام المهنة والظهور بمظهر لائق على المسرح وعدم ارتداء ملابس خارجة عن المألوف قالوا آية الله هانى شاكر".

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، أنه ليس حارسا للفضيلة ولكن من حقه التنويه وتوجيه واتخاذ ما يلزم تجاه وجود شىء صدر من أعضاء النقابة، ويخالف المألوف فى المجتمع، خاصة أن الجميع عندما يذهبون إلى البلاد العربية يلتزمون بقواعد هذه البلدان، وتابع: "طيب ليه الالتزام بره وعندنا هنا بتعملى اللى أنت عاوزه.. هذا أمر لا يصلح وهذا لا يغضب أحد كون حديثى من منطلق حرصى على الزملاء".

وفى سياق آخر أكد أمير الغناء العربى أن "مجدى شطة وحمو بيكا" يعملان بشكل غير قانونى، متابعا: "ومن يريد الغناء منهم يأتى أمام اللجنة بالنقابة لاختباره وإجازته".