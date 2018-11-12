نقيب الصحفيين: التقيت بوزير الإنتاج الحربى لبحث إقامة مصنع ورق

كتب محمد صبحى

كشف عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن إنه عقد عددا من الاجتماعات واللقاءات مع اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة الماضية بشأن فكرة إنشاء مصنع للورق، موضحا أنه تم عرض دراسة الجدوى التى أعدها وطالب بتحديث الدراسة لبحث الفكرة.

وذكر عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد اجتماع يوم الخميس الماضى بمقر الهيئة العربية للتصنيع بحضور الفريق عبد المنعم التراس وبحضور ممثل لوزارة البيئة لدراسة إمكانية إنشاء مصنع للورق بشكل جدى خلال الفترة المقبلة.

وقال نقيب الصحفيين، أن إنشاء مصنع للورق أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الصحافة والحفاظ على مستقبل الصحف، فضلا عن أن هناك اتجاها عالميا الآن للتخلص من البلاستيك بصفة عامة لمراعاة البعد البيئى خاصة وأن هناك عددا من الدول أعلنت عن ذلك بصفة عامة.