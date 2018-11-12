نقيب الزراعيين: تفعيل عمل الاتحاد العربى تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة نجحت فى تفعيل العمل داخل اتحاد الزراعيين العرب، بمشاركة 14 دولة، مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا والتزاما من جانب النقابة، لتوجهات القيادة السياسية فى مصر، والتى تؤكد ضرورة الاهتمام بالعمل العربى المشترك.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقر اتحاد الزراعيين العرب، موجود وتم تجهيزه على أعلى مستوى بمقر نادى الزراعيين بالدقى، وتم تفعيل اجتماعاته لأول مرة فى اجتماع مجلس بمدينة الغردقة فى فبراير الماضى، مؤكدا أن النقابة تشارك فى الاجتماعات الخاصة بالمكتب التنفيذى، والمؤتمر العام الذى يعقد بشكل سنوى.