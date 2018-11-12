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نجل الساحر يختم القرآن مع أصدقائه فى ذكراه الثانية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:19 م
نجل الساحر يختم القرآن مع أصدقائه فى ذكراه الثانية نجل الساحر يختم القرآن مع أصدقائه فى ذكراه الثانية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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زار المنتج محمد محمود عبد العزيز، مقبرة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بصحبة عدد من أهله وأقاربه، في الذكرى الثانية لوفاته.
 
وحرص نجل محمود عبد العزيز على قراءة آيات من القرآن الكريم على قبر والده، وتوزيع مصاحف الصدقة على المتواجدين، فيما أوصى أحد مشايخ المقبرة بختم القرآن الكريم في ذكرى وفاته منذ صباح اليوم. 

وأحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكري الثانية لوفاة زوجها النجم الراحل الساحر محمود عبد العزيز، وإقامة صدقة جارية علي روحه بجمعية الاسكندرية لرعاية مرضي الأورام، داخل قسم علاج الأورام والطب النووي.
 
كما رثته ببعض الكلمات التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "يظنون أنني قد نسيتك بعد وفاتك وأن السعادة تحتويني، لا يعلمون أنني أتألم بعد فراقك، هم لا يعلمون أن صوتك لا زال عالقا بمسامعي، لا يعلمون أن صدي ضحكتك تراودني كل حين".

وأضافت: "حينما أري الأشياء التي تتعلق بك تدمع عيناي وتزداد نبضات قلبي فأتظاهر بالقوة أمام الجميع وقلبي يتقطع ألما وحينما أخلد إلي النوم أتذكرك فأبكي بشدة بعد رحيلك".

ودعت قائلة: "فيا رب اجعلني من الصابرين وإجمعنا في جنتك رحمك الله يا من أوجعني رحيلك".

جدير بالذكر أن  الفنان محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاماً، وقد قدم لنا الكثير من الأعمال التي تخلد ذكراه، منها: " الحفيد"، "العار"، " العذارء والشعر الأبيض"، "بيت القاصرات"، "إعدام ميت"، "الدرب الأحمر"، رافت الهجان"،"رأس الغول" وغيرها من الأعمال.

 

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