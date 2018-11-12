نجل الساحر يختم القرآن مع أصدقائه فى ذكراه الثانية

الإسكندرية- هناء أبو العز

زار المنتج محمد محمود عبد العزيز، مقبرة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بصحبة عدد من أهله وأقاربه، في الذكرى الثانية لوفاته.

وحرص نجل محمود عبد العزيز على قراءة آيات من القرآن الكريم على قبر والده، وتوزيع مصاحف الصدقة على المتواجدين، فيما أوصى أحد مشايخ المقبرة بختم القرآن الكريم في ذكرى وفاته منذ صباح اليوم.



وأحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكري الثانية لوفاة زوجها النجم الراحل الساحر محمود عبد العزيز، وإقامة صدقة جارية علي روحه بجمعية الاسكندرية لرعاية مرضي الأورام، داخل قسم علاج الأورام والطب النووي.

كما رثته ببعض الكلمات التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "يظنون أنني قد نسيتك بعد وفاتك وأن السعادة تحتويني، لا يعلمون أنني أتألم بعد فراقك، هم لا يعلمون أن صوتك لا زال عالقا بمسامعي، لا يعلمون أن صدي ضحكتك تراودني كل حين".