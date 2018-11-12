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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:53 م
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نائب: ننتظر تفعيل كل توصيات منتدى شباب العالم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:53 م
نائب: ننتظر تفعيل كل توصيات منتدى شباب العالم النائب محمد عبد الله زين
كتبت نور على
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أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، للإسراع بتفعيل ما جاء بتوصيات منتدى شباب العالم، والخاصة بالتعاون في مجالات التدريب وتأهيل الشباب من خلال إعداد برامج مخصصة لذلك.

وأوضح زين الدين أن التعاون بين الوزراة والأكاديمية أسفر عن الاتفاق على تفعيل خطط البرنامج الرئاسي للشباب الإفريقي وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية، لإحياء قيم الرياضة ومناهجها مع الوفود الأفريقية، كما أتاحت وزراة الشباب والرياضة استغلال واستخدام منشآت وزارة الشباب والرياضة في برامج تدريب الشباب الإفريقي بأسوان، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها ستكون عاصمة للشباب الإفريقي، إضافة إلى توفير الوزارة لمجموعة من البرامج الرياضية المرتبطة بالممارسة الرياضية والتغذية والثقافة الرياضية، وهو ما يسهم في الارتقاء بمستوى الشباب.

وأكد زين الدين أهمية مبادرة "وحدة تميز"، الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تم الإعلان عن إطلاقها اليوم، حيث ستسهم في توفير فرص عمل، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الدخل القومي، وطالب باتخاذ خطوات فعلية من قبل الوزرات والمؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتفعيل باقي التوصيات بما يؤتي ثمار المنتدى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تستدعي تكاتف كافة المؤسسات بالدولة وتفعيل مبدأ العمل الجماعي فيما بينهم وفق أسس علمية صحيحة.

 
 
 
 

 

 


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