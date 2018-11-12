نائب: ننتظر تفعيل كل توصيات منتدى شباب العالم

وأوضح زين الدين أن التعاون بين الوزراة والأكاديمية أسفر عن الاتفاق على تفعيل خطط البرنامج الرئاسي للشباب الإفريقي وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية، لإحياء قيم الرياضة ومناهجها مع الوفود الأفريقية، كما أتاحت وزراة الشباب والرياضة استغلال واستخدام منشآت وزارة الشباب والرياضة في برامج تدريب الشباب الإفريقي بأسوان، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها ستكون عاصمة للشباب الإفريقي، إضافة إلى توفير الوزارة لمجموعة من البرامج الرياضية المرتبطة بالممارسة الرياضية والتغذية والثقافة الرياضية، وهو ما يسهم في الارتقاء بمستوى الشباب.

وأكد زين الدين أهمية مبادرة "وحدة تميز"، الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تم الإعلان عن إطلاقها اليوم، حيث ستسهم في توفير فرص عمل، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الدخل القومي، وطالب باتخاذ خطوات فعلية من قبل الوزرات والمؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتفعيل باقي التوصيات بما يؤتي ثمار المنتدى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تستدعي تكاتف كافة المؤسسات بالدولة وتفعيل مبدأ العمل الجماعي فيما بينهم وفق أسس علمية صحيحة.