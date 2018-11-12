موجز 6.. مشاركة السيسي فى مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية، وحبس محمد أبو تريكة سنة لتهربه من سداد 800 ألف، وآخرا قرارات محمود الخطيب حول خسارة الأهلى النهائى الأفريقى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تنطلق أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى تستضيفه مدينة باليرمو جنوب إيطاليا، اليوم وغدا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين الدوليين البارزين، والأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جمال وسكرتارية عمرو فتحى ووسام جنفى بحبس محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة التهرب من دفع 800 ألف جنيه ضرائب مستحقة.

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة عمل الوزارة، وذلك فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، كما عرض الاستراتيجية التى تم وضعها للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع، وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف شركة الحدي والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على المساواة بين الأخصائيين والمعلمين فى تولى الوظائف القيادية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 72 من لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

قصت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم، الإثنين، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه ، كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الشكر لمجلس النواب على دعمه لخطة تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وإقراره تعديلات قانون التعليم بجلسته اليوم.

تنشر "اليوم السابع"، صور العملات التذكارية، للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال مرور مائة عام على ميلاد الزعيم، وتضمنت ذهبية فئة الجنيه الواحد، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، وعملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعملة فضية فئة الخمسين جنيهات، وعملة فضية فئة المائة جنيه.

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تمويلات الجهاز المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تتجاوز الـ 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى 2018 بزيادة 15% عن العام الماضى، مشيرة إلى أنه تم إجراء كثير من التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة على أن يتم تعديل البند الخاص بجهاز المشروعات بعد استقلال الجهاز ليصبح تابعا لمجلس الوزراء بعد تعديل قرار إنشاء الجهاز.

أكد أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن القاهرة لم تتعرض فجر اليوم الإثنين، لأى زلزال كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على القيام بخطوات فعلية لتفعيل استراتجية بناء الإنسان المصرى التى ترتكز على التعليم والصحة.

كشفت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، عن أن خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بداية عام 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

استمعت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة جبالي المراغي، لممثلي وزارة القوي العاملة، لعرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصري.

يملك رجل الأعمال نجيب ساويرس العديد من الاستثمارات فى دول أفريقيا، خاصة دول الغرب مثل كوت ديفوار وغيرها، ونشر صورة له من داخل أحد مناجم الذهب الخاصة به فى كوت ديفوار.

على بعد 400 كيلومتر غرب القاهرة وبالمرور على طرق وعرة ودروب صحراوية نجد قرى قاطنيها فتيات ونساء أكل من أجسادهن العنف وجعلهن يعشن كالأموات مدفونات داخل عشش من الخوص وجريد النخل وبيوت طينية يترقبن الأذى الذى من الممكن أن يطالهن بعد أن تكالب عليهم فكر أهلهن العقيم وأصبح ينخر فى مستقبلهن الزواج المبكر والعقوبات التى تلحق بهن بسبب خلفه البنات والقهر والذل لإجبارهن على الزواج القبلى – زواج على السنة- دون أى وثائق حتى وإن كان العريس مسن للتخلص من همهن، ليصبح العرف السائد أشد وطأة عليهم من قوة القانون.

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا نهارا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

تتعرض ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لكارثة إنسانية صعبة، بسبب حرائق الغابات القوية التى امتدت إلى المنازل بشكل كبير، وعلى رأسها منازل مشاهير هوليوود باهظة الثمن، وتمتد النيران عبر مساحة 400 كيلومتراً فى كاليفورنيا، وأودت بحياة 31 شخصاً حتى الآن بجانب العديد من المفقودين.

قالت صحيفة "ذا ديلي ستار" الباكستانية، إن قرابة 300 عامل يعملون داخل معسكر للعمال بقطر، "تركوا ليتعفنوا" في معسكر لا توجد فيه مياه، أو كهرباء، وقد أصيب العديد منهم بالأمراض.

أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، وهو المهرجان الذى يقدم وجبة دسمة من الأفلام المهمة، حيث يقدم المهرجان 160 فيلما من أهم وأحدث الأفلام من 59 دولة، وهى الدورة التى تشهد لأول مرة إضافة جائزة للجمهور بقيمة مالية كبيرة هى 20 ألف دولار.

وصلت منذ قليل، المطربة بوسى رفقة أصدقاء مبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية لحضور استئنافها على حبسها لإصدارها شيكات بدون رصيد، ووصلت بوسى مرتدية نظارة سوداء كبيرة.

خرج محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، عن صمته عقب خسارة الفريق الأحمر اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الترجى التونسى فى إياب دورى أبطال أفريقيا.

تسلم النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى جائزة دخوله لقائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم لعام 2018، بجانب اختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للعام الجارى من موقع جول العالمى.

وصل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمواجهة تونس الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية .

تسلم الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة جائزتى الهداف وأفضل لاعب فى الدورى الإسبانى عن الموسم الماضى 2017 - 2018 خلال الحفل التى أقامته صحيفة "ماركا" الإسبانية ظهر اليوم الاثنين.

أنهى مسئولو الأهلى أزمة المستحقات المتأخرة لمؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، فى ملف تجديد تعاقده، بعد الاتفاق على جدولة مبلغ الـ5 ملايين جنيه المتأخرة له على مدار الموسمين المقبلين، عقب تجديد تعاقده.

شهدت الجولة الأخيرة بمختلف مسابقات الدورى فى أوروبا العديد من المفاجآت، حيث يمكن أن نطلق عليها "جولة سقوط الكبار" بسبب النتائج المتواضعة التى حقها عمالقة القارة العجوز فى مختلف بطولات الدورى قبل انطلاق فترة التوقف الدولية "الأجندة الدولية".