موجز أخبار الساعة1 .. السيسى يتوجه لإيطاليا للمشاركة للمشاركة بقمة الملف الليبى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى يتوجه اليوم إلى باليرمو الإيطالية للمشاركة بقمة "الملف الليبى"

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى مدينة باليرمو الإيطالية، فى زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وزير المالية: حوافز وتيسيرات بمشروع قانون المشروعات الصغيرة لدعم الشباب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق أهدافهم ونجاحهم، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب إلى قصص نجاح وأن تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع إلى الأمام ويحقق التنمية المستدامة.

شاهد فى دقيقة.. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات حلوى المولد النبوى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى .

وكيل وزارة الرى: مصر حريصة على تنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية و الري، حرص الدولة علي التعاون مع دول حوض النيل، وذلك من خلال مشروعات تنفيذها الحكومة المصرية واستثمارات تنفق بهذه الدول، ولعل آخرها إفتتاح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، سد "كاسيسي" الذي قامت مصر بإنشائه في دولة أوغندا، وسط ترحاب شديد الأمر الذي يخلق علاقات طيبة بين البلدين، مضيفا: "عندما سأل الوزير الذين حضروا احتفالية الافتتاح عمن قام ببناء السد.. أجابوا بأنها مصر".

إنفوجراف.. 78 مليار جنيه استثمارات لتنمية منطقة قناة السويس × 4 سنوات

تسعى الدولة المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، من خلال إنشاء مركز لوجستى عالمى فى محور القناة، بالإضافة إلى تطوير الأراضى الواقعة فى منطقة القناة بمساحة تبلغ 460.60 كيلو متر، وذلك ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة، ويوضح الانفوجراف التالى، الذى أعدته صفحة رؤية مصر 2030، أبرز جهود الدولة لدعم الاستثمار فى هذه المنطقة الحيوية.

كل ما تريد معرفته عن إدراج الجماعة الإسلامية بقوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لمدة 5 سنوات.

الكهرباء تعلن تشغيل خط الربط مع السعودية بداية 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات

كشفت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، عن أن خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بداية عام 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، الحصيلة النهائية لحادث تصادم أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا بسيارة نقل محملة بالملح بالكيلو 60 على طريق (مطروح_سيوة) الصحراوي، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرون، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى مطروح العام.

رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا

أكد أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن القاهرة لم تتعرض فجر اليوم الإثنين، لأى زلزال كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

الإسكان تمد فترة قبول طلبات التقنين بسفنكس الجديدة حتى 29 نوفمبر

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة قبول الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 29/11/2018، وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود "مدينة سفنكس الجديدة"، الصادر لها القرار الجمهوري رقم (113) بتاريخ 12/3/2018، بإعادة تخصيص مساحة (31952,90) فدان، تُعادل (134228826م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة"، والقرار الوزاري رقم (800) لسنة 2018، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات المواطنين.

صور.. وزير الرى يفتتح ورشة عمل حول قضايا المياه والطاقة والغذاء

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ورشة العمل الدولية حول قضايا المياه والطاقة والغذاء، والتى تنظمها جامعتى أسوان والزقازيق، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمياه بالدول النامية وهيئة التبادل والتعاون الألمانى.