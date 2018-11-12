video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل عشرات من أفراد الأمن فى قتال عنيف بأفغانستان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:38 ص
مقتل عشرات من أفراد الأمن فى قتال عنيف بأفغانستان أفغانستان
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن قوات الأمن الأفغانية تكبدت خسائر بالعشرات فى قتال عنيف بعدما صعد مقاتلو حركة طالبان الضغوط على جبهة القتال فى حين يسعون لتسوية سياسية مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون محليون إن نحو 50 من أفراد الأمن قُتلوا فى هجمات مساء أمس الأحد شنها مقاتلو طالبان على نقاط تفتيش حول مدينة فراه فى جنوب غرب البلاد والمناطق المحيطة بها حيث نشب قتال استمر ساعات.

وفى الوقت نفسه قتل نحو 25 من أفراد القوات الخاصة فى إقليم غزنة فى وسط البلاد حيث كانت طالبان تقاتل ميليشيا من الهزارة الشيعة فى منطقتى ماليستان وجاجورى فى صراع ذو صبغة عرقية بين الهزارة والبشتون.

وقال محمد شرف يافتالى، قائد هيئة الأركان العامة بجيش أفغانستان للصحفيين، "أُرسلت قوات جديدة إلى ماليستان وجاجورى لكن الناس يتعاونون كذلك وتصدوا للمسلحين". وأضاف أن بعضا من أفراد القوات الخاصة سقطوا بين قتيل وجريح لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وقال قادة عسكريون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تكثف طالبان جهودها العسكرية لتأمين أفضل وضع ممكن مع الإبقاء على الاتصالات مع زلماى خليل زاد المبعوث الأمريكى الخاص والتى تهدف إلى بدء مفاوضات سلام.

واجتمع خليل زاد وهو أفغانى المولد عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى كابول، مع الرئيس أشرف غنى وغيره من المسؤولين فى مطلع الأسبوع فى أحدث جولة اجتماعات بعد لقاء أولى الشهر الماضى مع مسؤولين من طالبان فى قطر.

لكن قتال الأمس ألقى الضوء على الضغوط التى تتعرض لها القوات الأفغانية التى تتكبد أعلى معدلات الخسائر فى تاريخها وفقا لتقديرات بعثة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى.

ولم تعد الحكومة تصدر أعداد القتلى بدقة لكن مسؤولين يقولون إن 500 شخص على الأقل يقتلون شهريا ومئات يصابون بجروح وهو رقم يعتبره الكثيرون أقل من الواقع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى روسى: تأجيل لقاء موسكو حول أفغانستان بسبب موقف كابول

مقتل 25 فى أفغانستان مع تنامى خطر العنف الطائفى

مقتل 3 أشخاص بينهم مسؤول حكومى فى انفجار غرب أفغانستان

أفغانستان

قوات الأمن بأفغانستان

حركة طالبان

زلماى خليل زاد

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة