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مفوضية الانتخابات بليبيا تشارك بأعمال منتدى الإدارات الانتخابية بالجامعة العربية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:00 ص
مفوضية الانتخابات بليبيا تشارك بأعمال منتدى الإدارات الانتخابية بالجامعة العربية عبد الحكيم بالخير عضو مجلس المفوضية للنتخابات بليبيا
كتب: أحمد جمعة
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تنطلق أعمال المنتدى الثانى للإدارات الانتخابية فى جامعة الدول العربية بعد غدا الثلاثاء، وذلك بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، بوفد يرأسه عبد الحكيم بالخير عضو مجلس المفوضية وعبد الباسط طلحه من الإدارة العامة وفيصل رحل عن إدارة النظم والمعلومات فى المفوضية.

ومن المقرر أن تكون المشاركة خلال أعمال المنتدى بعرض نظام تسجيل الناخبين و طرح التجربة الليبية فى تسجيل الناخبين بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS، والمفوضية الليبية من أول الدول التى تخوض هذه التجربة فى العالم، والتى نجحت فيها حيث اجتاز عدد الناخبين فى أخر تحديث للسجل الناخبين 2 مليون و400 ألف ناخب، اأى بما يعادل 50%‎ من الذين يحق لهم التسجيل ما فوق سن الثامنة عشر، والبالغ إجماليهم أربعة ملايين ومئتان وخمسون ألف نسمة تقريبا، ولقد اجتازت نسبة تسجيل النساء مليون ناخبة لتصل نسبة النساء فى سجل الناخبين لقرابة 50%‎ من إجمالى الناخبين المسجلين.

 

 


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