معرض يضم 400 عمل فنى يتناول التنوع البيولوجي لطلاب الفنون التطبيقية

كتبت آية دعبس

أقيم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ، معرضا فنيا حول قضية التنوع البيولوجي، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ومن خلال المعهد العالي للفنون التطبيقية، حيث تضمن المعرض أكثر من 400 لوحة فنية متنوعة بين رسومات يدوية وأعمال جرافيكس قام بإعدادها طلاب قسم الإعلان بالمعهد تحت إشراف الدكتور أحمد حمودة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة في كلمتها- التي ألقاها نيابة عنها الدكتور عماد الدين عدلي ، المنسق الوطني لمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي- على دور الفن في تشكيل الوجدان والفكر وإيصال الرسالة حول القضايا الهامة ومنها أهمية التنوع البيولوجي، وأهمية تضمين العمل الفني لموضوعات التنوع البيولوجي ليصبح أحد آليات إدراك أبعاده وترسيخ الإهتمام به، بالإضافة إلى دور الشباب في دمج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي في مناحي الحياة من خلال تضمينها في مشروعاتهم وابتكاراتهم، واهتمام وزارة البيئة بتشجيعهم بشكل مستمر على المشاركة في القضايا البيئية المختلفة ودراسة الحلول والابتكارات المقدمة منهم وإيجاد سبل لتنفيذها.

وقد افتتح المعرض الدكتور عماد الدين عدلي ، المنسق الوطني لمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ، و نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة ، بحضور الدكتور خالد عويس ، عميد المعهد العالي للفنون التطبيقية ، حيث أشاد المشاركون بالأعمال الفنية للطلاب والتي تدل على وعيهم بأبعاد موضوعات التنوع البيولوجي وايمانهم بها.

وتناولت أعمال المعرض عناصر التنوع البيولوجي كالماء والهواء والحيوان والنبات وأهميتها لاستمرار الحياة على الكوكب ورفاهية البشر، وكيفية التعامل معها، وقد تم إختيار مجموعة من أفضل اللوحات والأعمال الفنية للمشاركة في فعاليات المعرض المقام بحديقة السلام على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 29 الجاري.

جديرا بالذكر أن مص تستضيف خلال الأيام القادمة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14 تحت شعار الإستثمار من أجل رفاهية الكوكب، وتتولى مصر رئاسته على مدار عامين لتقوم بدور هام في مسار إتفاقية التنوع البيولوجي على مستوى القارة الأفريقية والعالم والعمل على دمج قضية التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية كالطاقة والتعدين والصحة والبنية التحتية.