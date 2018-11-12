مطالبات برلمانية برصد الصفحات المروجة للشائعات ومعاقبة أصحابها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ضرورة رصد كل الصفحات التى تروج للشائعات التى تنتشر فى الشارع المصرى، لحجب كل هذه الصفحات، وإلقاء القبض على أصحابها، مع تشديد العقوبات الخاصة بمن يشرون تلك الشائعات.

وقال عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لمواجهة ثقافة التشيير للمعلومات التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتوعية المواطنين بأن المساهمة فى نشر الشائعات يدخله تحت طائلة القانون، وتغيير ثقافة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير فى توعية المصريين بضرورة مواجهة الشائعات، وإبراز مواد العقوبات التى يعاقب عليها مصدرى الشائعات، ومن يساهمون فى نشرها، إلى جانب سرعة محاكمة من يتورطون فى نشر الشائعات.