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مصعد خاص لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكوبرى مشاة بالمنصورة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:32 م
مصعد خاص لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكوبرى مشاة بالمنصورة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية كوبرى المشاة بتوسعات شارع الجمهورية والذى يربط بين المشاية وشارع الجمهورية.

وابدى المحافظ عددا من الملاحظات فى مقدمتها العمل على إنشاء مصعد لكبار السن ومتحدى الإعاقة لصعوبة استخدام السلم العادى بالنسبة لهم، على أن يقتصر استخدامه عليهم.

وقال شاروبيم، ليس من المهم ارتفاع التكلفة ولكن العمل على راحة آبائنا وأمهاتنا الكبار هدف اسمى نسعى لتحقيقه لأنهم اعطونا الكثير على مدى عمرهم من الجهد والفكر والعرق ووجب علينا أن نرد بعض الجميل وبعض مما قدموه لنا فى شكل رعاية واهتمام.

وأضاف أن لأبنائنا وبناتنا من متحدى الإعاقة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة حق علينا فى أن نوفر لهم وسيلة آمنة للانتقال بين شارعى المشاية والجمهورية، كما أن لهم حق علينا فى الاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم بقدر استطاعتنا.

وقال شاروبيم إن كثير من متحدى الإعاقة لديهم أفكار خلاقة يجب الاستفادة منها وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم فى تحقيق كثير من التقدم للوطن.

 


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