مصرع 7 أشخاص فى سقوط حافلة ببيرو

ليما (أ ف ب)

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح، بعد سقوط حافلة تقلّ فريقًا لكرة قدم تقلّ أعمار أفراده عن 14 عاما، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية البيروفية الأحد.

وقُتل 6 مراهقين وسائق الحافلة فى الحادث الذى وقع فى روندون بشمال البلاد وفق الوزارة، وذلك بينما كانوا فى طريقهم إلى مدينة تشاتشابوياس، وكان هناك 35 راكبًا على متن الحافلة.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلّية، الحافلة مدمّرة وسط أشجار ونباتات.

وقال مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمى خورخى لاتورى "الحوادث شائعة فى هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق".

وتتكرّر فى البيرو حوادث السير الخطيرة. فقد قُتل أكثر من 2700 شخص فى عام 2017 وفق الشرطة.

فى سبتمبر، قُتل 23 شخصاً على الأقلّ جرّاء سقوط حافلة فى مقاطعة تشومبيفيلكاس الجنوبية.