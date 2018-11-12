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مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:00 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح مستشفى مطروح العام
مطروح _ حسن مشالي
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، الحصيلة النهائية لحادث تصادم أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا بسيارة نقل محملة بالملح بالكيلو 60 على طريق (مطروح_سيوة) الصحراوي، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرون، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى مطروح العام.

كان مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطارا من المستشفى العام، بدخول 4 جثت هامدة باسم: إبراهيم محمد إبراهيم المالكي 25 سنة، كفر الشيخ، وعماد أحمد محمد حجاج 45 سنة، كفر الزيات، وعبير السيد أحمد، 43 سنة، الإسكندرية، ومحمود السنوسي محمد، 21 سنة، وكذا وصول 19 مصابًا، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات وإصابات وكسور متفرقه بالجسم، إثر حادث تصادم على أتوبيس بسيارة نقل على طريق مطروح_سيوة الصحراوى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 


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