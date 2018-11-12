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مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمركز الداخلة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:23 ص
مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمركز الداخلة حادث تصادم - صورة أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى طالب مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية على طريق مدينة موط الشيخ والي بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية على طريق مدينة موط الشيخ والي بالداخلة، مما أسفر عن مصرع أسامة حسني فرج 17 سنة من مدينة موط بالداخلة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

 


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