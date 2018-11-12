مصرع سيدة فى حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقيت سيدة مصرعها، إثر حادث تصادم بمدخل المنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج العرب.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب بمدخل المنطقة الصناعية الثالثة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير معدة ثقيلة " طمبر - بدون لوحات معدنية " قيادة "ح م ا" 39 سنة سائق بالطريق المشار إليه إصطدم "ب ر ف ع" 37 سيدة عاملة بمصنع للملابس بذات المنطقة مقيمة منطقة مطار النزهة - دائرة قسم سيدى جابر، تصادف وقوفها بجانب الطريق مما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برج العرب العام وتم التحفظ على المعدة وقائدها وتحرر المحضر رقم 9082/2018 جنح قسم شرطة برج العرب.