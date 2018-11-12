video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد خدمات الكنائس بكفر الدوار

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:05 م
مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد خدمات الكنائس بكفر الدوار مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تفقد  اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ، و اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، خدمات تأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار ، والبوابات الإلكترونية ، ووسائل التأمين الخاصة بالمواد المتفجرة . 
 
ووجه مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا ، الخدمات ببذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل مايخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه كما تفقد اللواء ايهاب خيرت ومدير أمن البحيرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار ، سير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها ، ووجه  بتسهيل الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة

أخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الحوادث

مدير أمن البحيرة




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة