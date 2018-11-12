مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد خدمات الكنائس بكفر الدوار

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ، و اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، خدمات تأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار ، والبوابات الإلكترونية ، ووسائل التأمين الخاصة بالمواد المتفجرة .
ووجه مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا ، الخدمات ببذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل مايخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه كما تفقد اللواء ايهاب خيرت ومدير أمن البحيرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار ، سير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها ، ووجه بتسهيل الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.
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