مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد خدمات الكنائس بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ، و اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، خدمات تأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار ، والبوابات الإلكترونية ، ووسائل التأمين الخاصة بالمواد المتفجرة .

ووجه مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا ، الخدمات ببذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل مايخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه كما تفقد اللواء ايهاب خيرت ومدير أمن البحيرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار ، سير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها ، ووجه بتسهيل الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.