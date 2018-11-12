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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:45 م
خالد صلاح
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مسئول أفغانى يعلن نشر قوات إضافية لشن عملية عسكرية واسعة شرقى البلاد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:35 م
مسئول أفغانى يعلن نشر قوات إضافية لشن عملية عسكرية واسعة شرقى البلاد قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأفغانى الجنرال شريف يافتالي، اليوم الإثنين، نشْر قوات إضافية فى مقاطعة غازنى شرقى البلاد تحضيرا لإطلاق عملية عسكرية واسعة لسحق المسلحين هناك.

وأوضح يافتالى - خلال مؤتمر صحفى عُقد فى العاصمة الأفغانية كابول ، ونقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أنه تم نشر قوات الكوماندوز التابعة للجيش الأفغانى فى مقاطعة غازني، لافتا إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق ستنطلق قريبا لقمع المسلحين الذين شنوا هجمات على بعض المناطق فى هذه المقاطعة، مؤكدا أن نشر قوات إضافية سيُغيّر وضع النزاع فى المقاطعة.

وفى الوقت نفسه، أوضح المسؤول العسكرى أن 200 مسلح على الأقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات التى اندلعت فى مقاطعة أروزجان جنوب أفغانستان خلال الأيام القلية الماضية.

كما اعترف يافتالى بمقتل بعض أفراد القوات الأفغانية خلال الاشتباكات التى وقعت مؤخرا، دون أنْ يُفصح عن عددهم بالتحديد.

ويأتى ذلك وسط وقوع اشتباكات عنيفة فى هاتين المقاطعتين خلال الأيام القليلة الماضية.


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