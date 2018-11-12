مدرس يعتدى على طالب بالضرب فى مدرسة ببنها

كتب نيفين طه

تعدى مدرس تربية رياضية بمدرسة الشهيد عبدالله قنديل بقرية مرصفا التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، بالضرب على طالب بالصف السادس الابتدائية، حيث تلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الاثنين، مذكرة من ولى أمر الطالب محمود السيد، تفيد تعدى "م .م" مدرس تربية رياضية على نجله بالضرب بالشلوت وصفعه على وجهه أثناء الفسحة أمام الطلاب.

وقرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق واستدعاء المدرس ومدير المدرسة وتشكيل لجنة من إدارة الشؤون القانونية والمتابعة وإدارة الأمن وكافة الإدارات المعنية وإدارة بنها التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أى مخالف للقانون ومن يخالف القانون سيحاسب به.