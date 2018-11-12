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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:38 م
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محافظ بورسعيد يناقش استعدادات إنشاء المجمع الصناعى الثانى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:31 م
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات إنشاء المجمع الصناعى الثانى محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات لإنشاء المجمع الثاني الصناعي
بورسعيد – السيد فلاح
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لإنشاء المجمع الثاني للصناعات والذي سيضم عدد من المصانع تعمل في مجال الصناعات البلاستيكية بعد النجاح الكبير لتجربة المجمع الأول والذي ضم ٥٨ مصنع وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد استعدادات والترتيبات التي اتخذتها اللجنة لبدء تنفيذ المشروع قريبًا والذي سيخصص للصناعات البلاستيكية والتي تعتمد علي مادة pvc أحدي نواتج تكرير الغاز الطبيعي.

كما وجه "الغضبان" بتنفيذ مصانع المجمع بمساحات مختلفة لتوائم طبيعة المشروعات المتنوعة في هذا المجال مع تخصيص مساحة في كل مصنع لتخزين المواد الخام والمنتجات.

وأكد المحافظ أنه سيكون هناك برنامج تدريبي لتأهيل الشباب الذين سيتم اختيارهم لشغل هذه المصانع بعد استيفاء الشروط المقررة لمساعدتهم علي بدء العمل فور تسلمهم لمصانعهم.

 


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