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محافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة: "تاريخي لم تشوبه شائبة.. ولم أقصر"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:50 م
محافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة: "تاريخي لم تشوبه شائبة.. ولم أقصر" محاكمة محافظ المنوفية المتهم بالرشوة
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم الإثنين، لهشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، والمتهم الأول فى القضية الرشوة هو و2 آخرين.
 
وقال "عبد الباسط" أمام هيئة المحكمة:  "تاريخي كله فى العمل لم تشوبه شائبة واحدة، وأبدًا لم أكن مقصرًا فى عملى"
 
وكان هشام عبد الباسط المتهم الأول طلب فى بداية الجلسة السماح لمحاميه الأصلى بالترافع عنه بديلًا عن المحامى الذى انتدبته المحكمة الجلسة الماضية، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة المستشار بلال عبد الباقي. 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم. 
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
 
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
 
 

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